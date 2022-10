O condutor do automóvel fugiu do local

Um carro pegou fogo após colidir com um poste, na tarde do último sábado (1º), no bairro Tom Alegria 3, em Novo Progresso, no sudoeste do Pará. Não há relatos de feridos. Moradores declararam que o veículo seguia pela principal via, quando o motorista perdeu o controle da direção e se chocou com um poste de energia elétrica.

Ainda segundo os moradores, o condutor do automóvel fugiu do local. Ele não foi identificado. O carro, cujo modelo é desconhecido, foi totalmente destruído pelas chamas. Testemunhas registraram, em vídeo, o momento em que o veículo é consumido pelo fogo.

Através dos vídeos, é possível observar que as chamas são medianas. Curiosos assistem à cena, mas não se prontificam para cessar o fogo. A reportagem tenta confirmar se o Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar o sinistro. Com a força da batida, o poste ficou inclinado, sendo sustentado apenas pelos cabos de energia.

Apesar do susto, não há registro de feridos. Também não há relatos de que o fornecimento de energia tenha sido interrompido nas proximidades do local do acidente.