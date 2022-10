Família da estudante encontrou mensagens da criança com um perfil em uma rede social que seria do homem de 24 anos

Um professor da Escola Municipal George Ricardo Salum, localizada na região leste de Belo Horizonte, foi preso suspeito de pedofilia. Segundo a denúncia, o homem de 24 anos teria assediado uma aluna, de 10 anos. De acordo com a denúncia, os dois trocavam mensagens por uma rede social. A criança confessou para os pais o que estava acontecendo e ainda contou que na escola todos já sabiam.

O perfil em uma rede social tem nome de mulher, mas nas mensagens a criança se refere a alguém ao sexo masculino. Esse foi um dos detalhes que chamaram a atenção dos pais da menina. Em uma das mensagens que a mãe da criança conseguiu ver, o homem fala sobre regras no relacionamento. Uma delas diz que um não pode esconder nada do outro.

A coordenadora pedagógica ligou para os pais da menina pedindo que eles fosse até a Escola Municipal George Ricardo Salum, na manhã desta terça-feira (4). Já imaginando qual poderia ser o assunto, o pai acionou a polícia e pediu que uma viatura os acompanhasse até a instituição.

Segundo os pais, depois de muita insistência, a coordenadora da escola acabou confessando que sabia das investidas do professor. Em contato com a reportagem, o homem negou as acusações. Nenhum representante da escola quis gravar entrevista.

A Prefeitura de Belo Horizonte informou que o caso está sendo conduzido no âmbito policial. A Secretaria Municipal de Educação está acompanhando a situação junto à família e está à disposição da polícia para os esclarecimentos necessários. Em nota, a prefeitura ressaltou que o trabalhador já foi afastado das atividades.