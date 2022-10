Testemunhas afirmaram que uma estrutura gigantesca está flutuando sob as águas, perto da Ilha Dona Silva, quase em frente à cidade de Melgaço

Habitantes da cidade de Melgaço, na região do Marajó, estão intrigados com uma situação inusitada que teve início no começo da tarde desta quarta-feira (5). Testemunhas afirmaram que uma balsa gigantesca está flutuando sob as águas, perto da Ilha Dona Silva, quase em frente à cidade. As informações são do site Notícia Marajó.

Ao site, o prefeito Tica Viegas informou que enviou o secretário Municipal de Meio Ambiente até o local para verificar do que se trata. Por enquanto, não se sabe ao certo como e nem a razão da plataforma ter surgido na região. Segundo as testemunhas, trata-se de uma estrutura gigantesca - conforme a escala de comparação com as embarcações menores - e de ferro.