O subtenente Eliezer do Batalhão da Polícia Rodoviária foi vítima de um assalto na tarde de quarta-feira (5) na porta da casa onde mora, que fica na Travessa Perebebuí, esquina com a passagem F, bairro da Pedreira, em Belém. Uma câmera de vigilância registrou o momento em que dois homens se aproximam da vítima para realizar o crime.

Nas imagens que circulam nas redes sociais, o subtenente aparece saindo de consta enquanto conduz uma motocicleta. O piloto veste uma camisa de mototaxista. O carona do veículo desce com uma arma em punho e chega a apontar para Eliezer. O suspeito rouba o cordão e um anel de ouro da vítima, mas no meio da ação aparenta nervosismo. A gravação termina.

Em nota, a Polícia Militar (PM), que Eliezer recebeu apoio psicossocial da corporação e que está bem. “A Polícia Militar informa que acompanha o caso, que ocorreu no bairro da Pedreira, e que está colaborando com a Polícia Civil, que é o órgão responsável pelas investigações. A PM reitera que a corporação confia na PC para elucidação dos fatos. A PM ressalta ainda que, por meio do Centro Integrado de Atenção Psicossocial, presta apoio ao militar, que passa bem”, disse a PM.