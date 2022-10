Os mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão aconteceram na manhã desta segunda-feira. A Polícia Civil prendeu o homem na escola onde ele trabalha e, em seguida, fez buscas na casa dele, onde apreendeu dispositivos eletrônicos.

A delegada Aline Lopes, da Polícia Civil de Corumbá de Goiás, disse que começou as investigações após a denúncia da mãe de um menor que, ao notar a mudança de comportamento do filho, descobriu que ele vinha sendo assediado por um professor da escola em que estudava.

"A mãe do menor estava preocupada com uma mudança de comportamento extrema do filho. Ao mexer no celular dele, descobriu as mensagens e que o interlocutor se tratava do professor da escola", contou a investigadora.