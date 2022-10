Fiat pretende resgatar nomes clássicos na Europa, usando a base de carros da Opel, Citroën e Peugeot (veja opções para o Brasil)

O Fiat Uno é um daqueles carros que não poderiam ter morrido. No Brasil, ele foi descontinuado para permitir a longevidade do Fiat Mobi, que é mais emocional e tem proporções que não rivalizam diretamente com o Fiat Argo. Mas o Uno é um nome clássico e tudo indica que acabará voltando ao mercado. Resta saber como.

Existe um certo frisson nas publicações especializadas e uma vez por mês surge uma nova “proposta” para o Fiat Uno. A mais recente é que ele usará a mesma plataforma do novo Citroën C3, recém lançado no Brasil. Anteriormente a proposta considerada para o novo Fiat Uno era um carro baseado no Opel Mokka europeu, que também usa a plataforma CMP oriunda da PSA Peugeot Citroën.

Antes da pandemia, a ideia que vigorava era de que o novo Fiat Uno utilizaria como base o conceito Fiat Centoventi, que será o novo Panda italiano. Fazia todo sentido – e ainda faz – porque o Fiat Panda na Itália e o Fiat Uno no Brasil sempre conviveram pacificamente antes da chegada da Stellantis no Grupo FCA. Era praticamente o mesmo carro, porém com nomes diferentes.

A ideia de que um novo Fiat Uno pode ter o mesmo design do novo Citroën C3 não faz muito sentido. A Citroën buscou a proposta de “hatch com atitude SUV” e baixo custo de produção, com preços mais acessíveis, porque precisa se reinventar no Brasil. A Fiat, ao contrário, agora está posicionada acima da Citroën, como marca aspiracional.

Um futuro design do Fiat Uno, portanto, tem mais chances de vingar baseado no Opel Mokka ou no Fiat Centoventi/Panda. O designer Kleber Silva já antecipou como pode ser este novo Fiat Uno by Mokka. Segundo o site Car Scoops, na Europa esse carro seria batizado de Fiat Punto e no Brasil poderia se chamar Uno.

Num panorama de hoje, uma nova geração do Fiat Uno poderia ser equipada com os motores 1.0 turbo de 130 cv e 1.3 aspirado de 107 cv da Fiat. O motor 1.2 turbo da Citroën/Peugeot também cairia bem, mas, por enquanto, é uma opção só para a Europa.