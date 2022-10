Mulher estaria cozinhando no momento em que a panela explodiu

Uma mulher grávida morreu após uma panela de pressão explodir enquanto ela cozinhava. O acidente doméstico aconteceu na segunda-feira (10), em Inaciolândia, no sul de Goiás. As informações são do G1.

O marido da mulher, que estava grávida de cinco meses, também se queimou e teve ferimentos leves. Segundo o delegado Ricardo Chueire, o caso foi registrado como morte acidental.

Ela foi socorrida e levada para o hospital municipal da cidade e depois transferida para o Hospital Estadual Governador Otávio Lage (Hugol), em Goiânia, que é referência em tratamento de queimados. A vítima sofreu queimaduras por todo o corpo e não resistiu aos ferimentos. O nome do casal não foi divulgado.