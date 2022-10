Ele estava preso havia cerca de um mês por armazenamento de conteúdo de pornografia infantil no celular e no computador

A Justiça do Rio mandou soltar o ator José Dumont, de 72 anos, com a condição de monitoramento por tornozeleira eletrônica. A decisão foi cumprida nesta quarta-feira (12), segundo informações da Seap (Secretaria de Administração Penitenciária).

José Dumont estava preso preventivamente pelo crime de armazenamento de imagens de pornografia infantil. Em setembro, a Justiça aceitou a denúncia do MP-RJ (Ministério Público do Rio) e o tornou réu no processo.

A nova decisão foi da 3ª Câmara Criminal do TJ-RJ (Tribunal de Justiça do Rio). Segundo a assessoria de imprensa do tribunal, a prisão preventiva foi afastada porque não caberia neste crime pelo qual José Dumont está sendo processado. No entanto, foram determinadas medidas cautelares, como monitoramento eletrônico.

O ator foi detido em flagrante durante as investigações da Polícia Civil sobre o suposto abuso de um menor de 12 anos. Segundo a polícia, câmeras de vigilância flagraram investidas com beijos na boca e carícias íntimas.

Durante as buscas, os investigadores encontraram imagens de pornografia infantil no celular e no computador de José Dumont, que teria alegado que o conteúdo fazia parte de um estudo para um trabalho sobre o tema.