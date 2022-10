Trabalhadores rurais tentaram subir em uma árvore para fugir de porcos quando ocorreu um disparo acidental

Trabalhador rural de 30 anos foi atingido por disparo acidental de arma de fogo na nuca, enquanto tentava fugir de porcos-do-mato na fazenda onde trabalha, que fica no Pantanal do Paiaguás, em Corumbá, distante cerca de 419 quilômetros de Campo Grande. O homem precisou ser transferido para a Santa Casa da Capital em aeronave de suporte médico.

O transporte foi realizado pelo grupamento de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiros com a equipe médica da Ursa (Unidade de Resgate e Serviço Avançado). De acordo com os bombeiros, o tiro atingiu a nuca do trabalhador rural e possivelmente saiu por debaixo do olho esquerdo dele. O acidente aconteceu nesta terça-feira (11).

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, testemunhas relataram que a vítima estava com outros peões da fazenda retirando lenha quando se aproximou deles uma manada de porcos-do-mato.

Para fugir, tentaram subir em uma árvore, quando ocorreu um disparo acidental que acertou a vítima. Mesmo consciente após o acidente, devido à gravidade do ferimento o homem foi trazido para a Santa Casa de Campo Grande.