De acordo com o 26º Distrito Integrado de Polícia (DIP), a mulher foi presa no momento em que registrava um Boletim de Ocorrência (BO), na sede da delegacia, no bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus.

Conforme o delegado titular do 26º DIP, Ericson Tavares, titular da unidade policial, a mulher tinha envolvimento com o tráfico de drogas e, juntamente com outro comparsa, ordenou a morte das quatro vítimas por dívidas relacionadas ao tráfico.

“As vítimas estavam dormindo naquela casa quando criminosos invadiram o local e efetuaram cerca de 15 disparos de arma de fogo contra eles, que foram a óbito no local”, relatou o delegado.

A polícia verificou que havia um mandado de prisão preventiva em nome dela, quando foi registrar o BO na delegacia. A ordem judicial foi expedida no dia 17 de maio de 2018, pelo juiz Adonaid Abrantes de Souza Tavares, da 3ª Vara do Tribunal do Júri.