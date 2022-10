O Intermed Minas emitiu uma nota sobre o caso. A atlética da universidade se comprometeu a arcar com um novo bebedouro para a arena

Um estudante de medicina da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) foi expulso do Intermed Minas após defecar em um bebedouro infantil em uma área de cozinha da Fundação Municipal de Esporte e Lazer (Funel) de Uberaba. A informação foi confirmada ao g1 neste sábado (15) pela organização do Intermed.

O evento universitário ocorreu entre os dias 8 e 11 de outubro. O estudante foi flagrado por seguranças do local no momento em que defecava.

À reportagem, a organização do Intermed confirmou que o caso realmente foi registrado e que o aluno foi "desligado" no evento por descumprir as regras dispostas em contrato.

Ainda de acordo com a organização, a Atlética de Medicina da UFU se responsabilizou a pagar um novo bebedouro para o órgão responsável, para suprir o que foi danificado pelo estudante.

A Funel também confirmou o ocorrido e relatou que o bebedouro foi isolado e ninguém mais o utilizou. A fundação também confirmou que a atlética já forneceu um novo equipamento para substituir o anterior.

Em nota, a UFU lamentou o ocorrido e ressaltou que não tem envolvimento institucional com o evento. Porém, como os envolvidos estavam "utilizando a logomarca da instituição [...] possuem responsabilidade de zelar pela imagem da universidade e ter um comportamento condizente com as normas básicas de educação, respeito e civilidade".

A universidade também relatou que ficou sabendo do caso através da imprensa e que: "A Coordenação do Curso de Graduação em Medicina e a Direção da Faculdade de Medicina adotarão todas as medidas necessárias para apuração dos fatos e dos envolvidos [...] sendo o(s) responsável(is) sujeito(s) à aplicação das penalidades disciplinares cabíveis", finalizou a UFU.