Preso em flagrante, no mês passado, por armazenar material pornográfico infantojuvenil, Dumont acabou solto por decisão do TJRJ

A Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCRJ) solicitou, neste domingo (16/10), a prisão preventiva do ator José Dumont, investigado por estupro de vulnerável. De acordo com a corporação, o pedido foi oficializado pela Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV).

Dumont foi preso em flagrante, no mês de setembro, por armazenar material pornográfico infantojuvenil. No entanto, acabou solto na última quarta-feira (12/10), Dia das Crianças, por ordem da Justiça. O ator está sendo monitorado por tornozeleira eletrônica.

“O pedido nesse momento se deve ao avanço da investigação, que reuniu evidências para comprovar o estupro de vulnerável. Este foi o fato que motivou as primeiras apurações envolvendo o ator, mas, na época, a equipe da delegacia só obteve um mandado de busca e apreensão para a residência”, informou a Polícia Civil.

Segundo a PCRJ, a DCAV aguarda o deferimento do pedido pela 33ª Vara Criminal, para que o mandado de prisão possa ser cumprido, “evitando, assim, que o autor represente risco para outras crianças e adolescentes”.

Entenda o caso

Preso em 15 de setembro, acusado de armazenar conteúdo de pornografia infantil e manter relações sexuais com uma criança de 12 anos, José Dumont contratou o escritório do advogado Arthur Lavigne, um dos mais caros e renomados do Brasil, para trabalhar no caso. O profissional é conhecido por sua participação no caso Daniella Perez, como assistente de acusação.

Em nota, a Polícia Civil do Rio de Janeiro afirmou que o ator foi preso em flagrante “pelo crime de armazenamento de imagens de sexo envolvendo crianças”. No mesmo dia, a polícia cumpriu mandado de busca e apreensão na casa do artista, e os agentes encontraram imagens e vídeos de sexo envolvendo crianças.

José Dumont estava no elenco da novela Todas as Flores, do Globoplay, e atuou em Velho Chico e América. Ele também trabalhou em produções da Record TV, como Caminhos do Coração e Ribeirão do Tempo.