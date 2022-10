Vítima foi agredida com chutes e pauladas na cabeça

Uma mulher foi morta a pauladas pelo namorado durante uma relação sexual a três, na qual ele havia concordado em participar. O suspeito teria ficado com ciúmes da namorada e iniciado uma série de agressões contra ela. O caso aconteceu no último sábado (15) e está sendo investigado pela Delegacia de Polícia Civil, em Patos de Minas (MG). Com informações do Extra.

A Polícia Militar informou que o suspeito estava em casa com a namorada, quando decidiram ter relações sexuais com uma terceira pessoa. O casal chamou um rapaz para participar da ménage. No entanto, em um determinado momento, o suspeito sentiu ciúmes da mulher e começou a agredi-la com chutes na cabeça.

Em seguida, ele pegou um pedaço de madeira e continuou com as agressões, que duraram mais de uma hora.

O corpo da vítima foi envelopado com sacos e fitas. Ainda de acordo com a polícia, a denúncia foi feita pelo rapaz que participava das relações sexuais. Por meio de nota, a Polícia Civil de Minas Gerais informou que, assim que acionada, deslocou a perícia técnica ao local dos fatos, onde foram realizados os primeiros levantamentos. O suspeito foi ouvido e autuado em flagrante pelo crime de homicídio.