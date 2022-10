Dados foram obtidos por meio da Lei de Acesso à Informação apontaram que, entre janeiro e maio de 2022, foram 56 casos

Os casos de importunação sexual nos transportes públicos do Rio de Janeiro cresceram 30% no ano de 2022, em relação com 2021. Os dados foram obtidos por meio da Lei de Acesso à Informação, e apontaram que, entre janeiro e maio de 2022, foram 56 casos e a tendência é de alta.

Quase toda a semana há relatos de homens flagrados assediando mulheres em ônibus, metrôs, trens, vans e outros transportes do Estado. Espaços e vagões femininos foram criados para se tentar minimizar o problema. Há duas semanas, um homem foi detido após ejacular em cima de uma jovem em um trem na estação Maracanã, Zona Norte da capital fluminense.

As forças de segurança têm se mobilizado para combater esse tipo de crime. A Polícia Militar tem usado canais para fazer campanhas de conscientização. A Guarda Municipal tem uma equipe específica destina a fiscalizar os BRTs e ônibus da cidade.

As concessionárias do metrô e dos trens urbanos também fazem campanhas e têm profissionais especializados para dar suporte às vítimas de importunação sexual.