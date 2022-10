“Comprei biquíni na internet com o cartão do meu marido e daqui a pouco chega o dono do cartão esbaforido do nada: ‘Estou achando que clonaram meu cartão e foram em um *** [casa de prostituição]. Gastaram meu cartão numa tal de Garota de Luxo, em Anápolis’”, contou a cliente Ked Souza no post.

Em seguida, a mulher completou dizendo que teve a “crise do ano”. O post foi feito na sexta-feira (14) e, até as 20h desta segunda-feira (17), já reunia mais de 41 mil curtidas e mais de 1,4 mil compartilhamentos. Dono da loja, o empresário Lucas Samaronne de Oliveira, de 28 anos, conta que a loja está fazendo sucesso após o post da mulher, e que recebeu mensagem de vários moradores da cidade.

“Quando o marido viu a fatura, ele assustou e, de imediato, ele comunicou ela. Ela achou engraçado e postou, sem intenções. Depois, ela contou para a gente que tinha viralizado. Anápolis inteira está comentando”, contou o empresário.