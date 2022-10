Homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar e levado para a Deam

O caso ocorreu por volta das 16 horas, conforme a delegada da Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), Karen Viana. A assistente social passava na rua, quando flagrou o homem no portão de uma casa com as crianças e chamou a Polícia Militar.

Karen explicou que o vizinho chamou as crianças, as beijou e passou a mão nelas. Depois, na menor, mostrou o órgão genital e mandou a mais velha, de 8, o tocar. O crime ocorreu duas vezes e na segunda foi quando a assistente social passou na rua.

Enquanto a PM estava no local, uma criança de 10 anos apareceu e também denunciou o vizinho. Afirmou que foi agredido e sofreu tentativa de estupro. O vizinho negou as acusações, contudo, de acordo com a polícia, ele já tem histórico como autor de estupro de vulnerável, em 2015.

A delegada informou que o homem sofre de esquizofrenia e que é cuidado pela irmã. No entanto, ela teria viajado e o deixou sob os cuidados da mãe. Karen ainda revelou que ele apresentava falas desconexas e foi preso em flagrante por estupro de vulnerável.

O caso seguirá para investigação na Depca (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente).