Dupla de assaltantes roubou cerca de R$ 2,5 mil em mercadorias do estabelecimento

Uma loja de cosméticos localizada no bairro Santa Mônica, em Belo Horizonte (MG), foi invadida por uma dupla de assaltantes na tarde da última segunda-feira (17). Durante o assalto, os criminosos cumprimentaram as vendedoras e garantiram que não pretendiam machucá-las. Com informações do Uol.

A ação foi gravada pelas câmeras de segurança do local. O áudio da filmagem surpreende pelo comportamento calmo dos criminosos, que tranquilizam as pessoas que estavam no local e afirmam que não levariam os celulares delas. Há três mulheres na loja quando os assaltantes invadem. Duas delas estão sentadas atrás do balcão.

Um dos assaltantes aparece se aproximando do balcão e desejando "boa tarde" para a funcionária para só depois anunciar o assalto. Na sequência, anuncia o assalto, se direcionando a uma estante de cosméticos de produtos masculinos. O roubo causou o prejuízo de cerca de R$ 2,5 mil em mercadorias.

Durante a ação, o comparsa chega a sugerir que ele também procure por dinheiro no caixa da loja, mas a proposta é negada. "Nada delas", diz o ladrão.

Confira o diálogo entre os assaltantes

Ladrão: “Boa tarde, tudo bem?”.

Funcionária: “Boa tarde”.

Ladrão: “Moça, isso é um assalto. Por favor, fique quieta. As duas. Eu não vou fazer nada. Só não reage, ok? Tudo bem? Não saiam do lugar. Vigia. Olha as minhas costas. Pode ficar tranquila, moça. Não vamos fazer nada com vocês, não. Não vou levar nem telefone seu, viu? Não sai enquanto a gente sair, porque tem um rapazinho esperando ali. Se sair, ele vem. E vai ver coisa que não merece ver”.

Comparsa: “Vai ver se tem dinheiro no caixa ali”.

Ladrão: “Não. Quero o dinheiro delas, não".

Comparsa: “Do caixa”. Ladrão: “Nada delas”.