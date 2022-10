Encontrado com a pata machucada dentro do batalhão da Polícia Militar do Rio de Janeiro,'Cabo Oliveira', um cachorrinho sem raça definida que anda de farda e óculos escuro, viralizou nas redes sociais e virou notícia por mostrar sua rotina agitada e muito estilo dentro da corporação.

Em 2019, depois de chegar faminto, agressivo e ferido, o pet foi adotado pelo cabo Cristiano Oliveira, que teve a iniciativa de colocar nome e sobrenome no novo membro da equipe. O policial tem dois gatos e um casal de bulldogs dentro de casa, mas ao ver Cabo Oliveira ferido e com sinais de maus-tratos, não pensou duas vezes em cuidar do cãozinho.

Depois de ser tratado e ganhar os cuidados de Cristiano e dos colegas da polícia, Oliveira virou blogueiro na internet e conquistou o coração dos usuários com todo seu carisma e energia. Atualmente, ele carrega mais de 100 mil seguidores no Instagram, e já tem até fã clube criado pelo internautas. "Se eu não postar foto um dia, as pessoas já estão exigindo: 'onde está Oliveira", contou o tutor da estrela, que anda de moto, bicicleta e na viatura na polícia. Veja:

Novo recruta

Depois de mostrar todo o seu valor no batalhão, Cabo Oliveira agora conta com a companhia de Raposo, um cachorro caramelo que virou o novo recruta da polícia. Ao lado do Cabo, ele gosta de correr atrás da motos que circulam pela região, brincar com os visitantes e ganhar carinho dos membros da equipe.