Data Dia da Semana Feriado 1/1/23 domingo Confraternização Universal 20/2/23 segunda-feira Carnaval 21/2/23 terça-feira Carnaval 7/4/23 sexta-feira Paixão de Cristo 21/4/23 sexta-feira Tiradentes 1/5/23 segunda-feira Dia do Trabalho 8/6/23 quinta-feira Corpus Christi 7/9/23 quinta-feira Independência do Brasil 12/10/23 quinta-feira Nossa Sr.a Aparecida - Padroeira do Brasil 2/11/23 quinta-feira Finados 15/11/23 quarta-feira Proclamação da República 25/12/23 segunda-feira Natal