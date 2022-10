Patrick Abrahão é marido da cantora Perlla e foi preso no Rio de Janeiro pela operação La Casa de Papel

O músico e empresário Patrick Abrahão, marido da cantora Perlla, foi preso por esquema de pirâmide financeira internacional nesta quarta-feira, 19, na operação 'La Casa de Papel'. Ele criou sua própria criptomoeda e a supervalorizou artificialmente, causando prejuízos de mais de R$ 4 bilhões.

As investigações promovidas pela Polícia Federal (PL), Receita Federal e Agência Nacional de Mineração (ANM), apontam que a Trade Invest, rede de Patrick, prejudicou ao menos 1,3 milhão de pessoas em 80 países. As informações foram confirmadas pelo RJ1, da Rede Globo.

Patrick foi preso em um condomínio de luxo no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Federal, ele é investigado por crimes contra o sistema financeiro nacional, evasão de divisas, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, usurpação de bens públicos, crime ambiental e estelionato.

As investigações tiveram início em agosto de 2021, com o flagrante de dois investigados em Dourados (MS), a caminho do Paraguai. Eles estavam com escolta armada e esmeraldas avaliadas em 100 mil dólares. A partir disso, a rede criminosa foi descoberta.