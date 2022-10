Quatro repórteres estão sofrendo importunação sexual, possivelmente, do mesmo criminoso. O caso foi parar na polícia

Depois da apresentadora do "Esporte Espetacular", da Globo, Bárbara Coelho, denunciar que recebeu imagens de um homem se masturbando sobre a imagem dela durante transmissões na televisão, outras três jornalistas revelaram terem sido alvo da mesma abordagem criminosa: Lívia Torres, da Globo; Narayanna Borges, da Globonews; e Aline Nastari, da TNT Sports. Elas disseram que o suspeito usa vários perfis falsos para assediá-las pelas redes sociais.

Segundo o Uol, o Twitter e o Instagram bloquearam as contas do assediador e apagaram as postagens após as denúncias das vítimas, mas o assédio se repete através de outros perfis criados pelo abusador. Em uma das mensagens enviadas a Bárbara Coelho, o usuário disse que acredita que não será preso. "Até quem molesta mulheres nas ruas ou estupram não vão presos. Imagina eu por causa de um vídeo dentro da minha própria casa", disse o homem.

"O cara tirou uns prints de foto minha malhando com roupa de academia no Instagram, deu zoom e postou com frases absurdas. No Instagram, recebo (essas fotos) com muita frequência, direto. A minha foto e a foto do cara se masturbando. Eu bloqueio e recebo em outro perfil. No Twitter foi o mesmo cara", contou Aline Nastari.

Em outra postagem, o suspeito assistia uma reportagem em que Lívia Torres relata a falta de abastecimento de água em um bairro carioca. Na publicação, o assediador aparece se masturbando sobre o vídeo e escreveu na legenda "aqui não falta água".

Bárbara Coelho foi à polícia registar um boletim de ocorrência e as outras jornalistas disseram que farão o mesmo. "Só tem uma maneira da gente virar esse jogo: denunciando. Não foi a primeira vez que passei por isso, e sei que não vai ser a última. Apenas decidi não me calar mais", escreveu Bárbara. A Globo disse que investiga as denúncias das funcionárias.

Crime de importunação sexual

Enviar e publicar conteúdo pornográfico sem a permissão da pessoa retratada é crime de importunação sexual previsto na lei 13.718, de 2018,