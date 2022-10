Após o ex-deputado Roberto Jefferson se entregar para a polícia na noite deste domingo (23), depois de oferecer resistência por mais de 8 horas, o presidente e candidato a reeleição, Jair Bolsonaro (PL), afirmou, em vídeo publicado nas redes sociais, que o tratamento a ser dado a quem atira em policial “é o de bandido”.

O presidente ainda prestou solidariedade aos policiais feridos enquanto cumpriam ordem de prisão do político.

Nesta manhã, o ex-deputado federal trocou tiros com polícia na porta de sua casa, em Comendador Levy Gasparian, no Rio de Janeiro, minutos depois de o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinar a volta do político à prisão. Dois agentes se feriram com estilhaços de bala.

Veja o video: