O crime foi descoberto pela mãe da jovem, que encontrou uma filmagem do abuso no celular do pastor; Rogério da Silva Louzada tem 57 anos e foi preso na última terça-feira, 18 de outubro, no Rio de Janeiro

Rogério da Silva Louzada, de 57 anos, foi preso na última terça-feira (18), suspeito de abusar sexualmente de sua enteada e filmar as ações por aproximadamente seis anos. O homem era pastor na Igreja Evangélica Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Jesus Reina, localizada no município de Guapimirim, no Rio de Janeiro.

O caso foi descoberto pela própria mãe da criança, que viu uma filmagem no celular do suspeito. O pastor será acusado dos crimes de estupro de vulnerável, filmagem de cena pornográfica com adolescente e armazenamento de cena pornográfica com adolescente.

Na delegacia, após sua prisão, Louzada afirmou que só praticou o crime uma vez, para satisfazer suas necessidades sexuais, já que não tinha relações íntimas diárias com a esposa. O pastor também era motorista de transporte escolar e a polícia investiga se ele não cometeu outros abusos.

A mãe da vítima relatou que a filha não denunciou o homem por medo de ser afastada de seu meio-irmão, que tem 10 anos. Atualmente, a garota tem 12 anos.