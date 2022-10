Diogo Lincoln Resende exercia cargo de assessor na Câmara de Vereadores de Três Rios e foi exonerado após agredir o cinegrafista Rogério de Paula durante a cobertura da prisão do ex-deputado Roberto Jefferson

O homem que agrediu o cinegrafista Rogério de Paula (59), no último domingo, 23 de outubro, durante a cobertura da prisão do ex-deputado federal Roberto Jefferson, foi exonerado do cargo que ocupava na Câmara de Vereadores de Três Rios, no Rio de Janeiro. Diogo Lincoln Resende foi filmado agredindo o profissional, com socos pelas costas, na cidade de Comendador Levy Gasparian (RJ).

O profissional da Inter TV Serramar foi agredido enquanto realizava a cobertura da prisão de Roberto Jefferson, que atirou contra policiais federais. Diogo Lincoln estava com um grupo de apoiadores do ex-deputado, que hostilizavam a imprensa. Ele foi exonerado, após pedido do vereador Robson Dentista, de quem Lincoln era assessor.

Diogo estava no legislativo há pelo menos cinco anos. Além de exonerado, ele responde por lesão corporal. O ex-assessor foi identificado a partir de vídeos que circulam nas redes sociais, onde o momento da agressão é flagrado. A polícia realizou buscas no próprio domingo, mas não o encontrou. A previsão é que o agressor se apresente em uma delegacia nesta segunda-feira (24).

Nota de exoneração de Diogo Lincoln Resende da Câmara de Vereadores de Três Rios

"Casa Legislativa trirriense vem a público externar repúdio às atitudes do assessor parlamentar Diogo Lincoln Resende, no episódio ocorrido em Comendador Levy Gasparian neste domingo, dia 23.

Essa não é a atitude que se espera de um servidor.

Informamos também, que após ter ciência do ocorrido, o vereador Robson de Souza (Robson Dentista) não teve outra alternativa e solicitou à presidência a exoneração imediata do servidor. Já que o vereador não compactua com qualquer tipo de violência e desrespeito. Ainda mais com um jornalista no exercício da sua função. Ressaltamos que o vereador é a favor da democracia, diálogo e da liberdade de expressão.

O presidente da Câmara de Vereadores, Ercules Rodrigues (Professor Erquinho) - defensor da liberdade de imprensa e do respeito aos profissionais que fazem seu trabalho com responsabilidade - também manifestou-se e repudiou todo e qualquer tipo de agressão seja verbal ou física .

Ao cinegrafista, nossos votos de célere recuperação".

Vítima segue internada

O cinegrafista Rogério de Paula está internado no Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Três Rios (RJ). Ele saiu da UTI nesta segunda-feira. Rogério sofreu um choque na cabeça ao cair, em um local onde já havia feito uma cirurgia, e teria tido um princípio de convulsão no local da agressão. A equipe médica decidiu interná-lo por conta do risco de uma nova convulsão.