Segundo o relato dos pilotos, a luz “aparece e some, aparece e some, várias vezes”

Os pilotos de uma companhia aérea afirmaram ter visto uma luz estranha ao passar sobre Santa Catarina, enquanto seguiam com voo comercial de São Paulo (SP) para Porto Alegre (RS), no último sábado (22). Com informações do Sul in Foco.

A conversa foi registrada ao vivo pela torre de controle de tráfego aéreo, que capta as comunicações dos setores de controle do espaço aéreo da região. No registro, quando a aeronave passa por Santa Catarina, a transmissão mostra os pilotos reportando o avistamento de uma luz que nem eles, nem os controladores de tráfego aéreo possuíam nos radares algum outro avião que correspondesse ao que se via.

Segundo o piloto, “não existia um padrão de circuito de tráfego” no movimento da luz, tratando-se de “um movimento aleatório”, e em outro momento, ele também descreve que “aparece e some, aparece e some, várias vezes durante nosso voo”.

Mais tarde, a controladora de tráfego aéreo informou aos pilotos que passaria o número de contato da defesa aérea, para que eles passassem a maior quantidade possível de informações sobre o avistamento. As informações são do site Aeroin, especializado em aviação.