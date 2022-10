Agente que aparece em vídeo conversando com ex-deputado antes de sua prisão afirmou a colegas que “não havia condições de fazer uma entrada tática”

O Policial Federal (PF) que aparece em um vídeo conversando com Roberto Jefferson (PTB-RJ) depois que o ex-deputado atirou em agentes que foram à sua casa, em Comendador Levy Gasparian (RJ), disse em grupos com colegas da PF que “vestiu um personagem” para resolver a situação da “melhor maneira possível”.

O agente diz que “não havia condições de fazer uma entrada tática com tantas pessoas na casa” e por causa da “informação que havia várias armas” no local. “Virou um gerenciamento de crise. Se sai um inocente ferido ou morto seria uma tragédia e nome da PF na lama”, escreveu.

A CNN teve acesso à mensagem do agente e confirmou sua veracidade com três fontes da própria Polícia Federal.

O policial encaminhou a mensagem depois que colegas passaram a criticar sua atuação. Policiais avaliaram que a conduta, informal, foi desastrosa diante de um suspeito que havia atingido dois agentes.

O vídeo da conversa entre Jefferson e o policial, que em alguns momentos aparece rindo, foi divulgado no domingo (23). A âncora da CNN Daniela Lima teve acesso ao material.

Segundo o policial que aparece nas imagens, era preciso “vestir um personagem para desacelerar a situação”. Ele ainda afirma que, se a equipe dele estivesse no momento da troca de tiros, a conduta seria diferente.

Leia a seguir a íntegra da mensagem:

Senhores, o colega que está no vídeo sou eu!

Pra quem não sabe sou chefe substituto do GPI e do NEPOM RJ. Sou negociador formado pela COT!

A responsabilidade da negociação era enorme, não havia condições de fazer uma entrada tática com tantas pessoas na casa e a informação que havia várias armas!

Virou um gerenciamento de crise, se sai um inocente ferido ou morto seria uma tragédia e nome da PF na lama!

Eu vesti um personagem para desacelerar a situação da melhor maneira possível!

Graças a Deus tudo terminou bem sem ninguém ferido ou morto e o perpetrador preso!

Infelizmente, não dá para colocar todos os detalhes aqui, mas tenham certeza que, se a equipe do GPI estivesse no momento da troca de tiro, o resultado poderia ser outro, mas chegamos com uma situação de gerenciamento de crise, aí toda conduta muda!

Abraço a todos