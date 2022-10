“Bookstagram” são perfis no Instagram dedicado a falar sobre livros

Criado inicialmente para o compartilhamento de fotos e vídeos, o Instagram vem se transformando para se manter sempre atual, oferecendo cada vez mais conteúdo, e os mais diversos perfis: moda, vendas, música e os “Bookstagram”, perfis no Instagram dedicado a falar sobre livros.

A brasileira Mariah Araújo tem 18 anos, e atualmente mora no Japão. Durante a pandemia, ela resolveu driblar a monotonia e se dedicar ao que mais gosta: ler e falar sobre literatura. Hoje, tem cerca de 2 mil seguidores. Sempre com uma dose de humor, ela conversa, indica livros e dá nota para eles. Ela também dá dicas de como criar um perfil e alcançar seguidores.

A escritora Lolline Huntar’z, tem 23 anos, e viu na rede social uma maneira de impulsionar o trabalho que faz, além de conversar diretamente com o leitor.

Os perfis literários criados no Instagram não ficam restritos apenas a resenhas. Também contam com leituras em conjunto, uma espécie de clube do livro; tudo para incentivar o hábito da leitura.