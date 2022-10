Um usuário do Twitter compartilhou uma imagem com uma faixa que pretende expor uma pessoa envolvida com um homem casado; o banner foi estendido em uma praça de BH, em Minas Gerais

A foto de uma faixa estendida em uma praça de Belo Horizonte, em Minas Gerais, está deixando os usuários do Twitter curiosos. Nesta segunda-feira (24), um usuário da rede social publicou uma imagem que continha uma faixa que dizia: “Atenção! Aqui no bairro tem mulher saindo com homem casado! Logo todos saberão!”.

A publicação atingiu mais de 36 mil curtidas, e gerou muitas dúvidas. Segundo o jornal O Tempo, o banner estava localizado em frente a Escola Municipal Pedro Aleixo, na praça Mil e Dois. Nesta terça-feira (25), a faixa já não estava no local, mas o registro publicado no Twitter continua gerando perguntas e brincadeiras. Tem, inclusive, quem defenda uma reformulação da frase: “Aqui no bairro tem homem casado saindo com mulher solteira”, escreveu um usuário.

Outro usuário publicou: “Fofoca de bairro edifica demais, tá maluco”. Apesar das brincadeiras, até o momento não existem mais informações sobre o caso.