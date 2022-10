Vítima disse que foi agredida com soco, puxões de cabelo e ameaças após ter se negado a mostrar celular

Uma mulher pulou de um carro em movimento na rodovia Washington Luiz, altura de Caxias, na Baixada Fluminense, para escapar das agressões do ex-companheiro. A vítima sofreu ferimentos em diversas partes do corpo.

Segundo a jovem, que prefere não se identificar, ela levou o filho para passar o final de semana com o pai, no último sábado (22). Ela deixou a criança na casa da sogra e aceitou uma carona do ex-companheiro.

A vítima contou que a discussão começou depois que ela se negou a mostrar o celular para o ex, com teve um relacionamento durante cinco anos e marcado por agressões. Ela disse que, durante o trajeto, o homem fez ameaças de morte e, depois, a atacou com um soco e puxões de cabelo.

“Eu comecei a lutar com ele dentro do carro, tentei abrir a porta para pedir socorro, mas foi uma tentativa fracassada. E, logo em seguida, puxei o freio de mão para tentar ver se o carro parava, e foi outra tentativa fracassada também. Tentei colocar minha mão em cima do pé dele, e também não consegui”, disse.

Outras pessoas já tinham percebido a movimentação estranha e chegaram a gravar um vídeo que registrou o momento em que a mulher pulou do carro. "A minha solução foi pular do carro, mas eu sabia que poderia ter morrido. Eu pulei com muita coragem. Pedi a Deus para estar comigo naquele momento".

Uma família que estava em outro carro e passava pelo local socorreu a mulher e a levou ao Hospital Adão Pereira Nunes, onde a vítima passou por exames. O caso foi registrado na Delegacia da Mulher de Duque de Caxias. Agora, a mulher só pede que seja feita justiça.