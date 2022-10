O levantamento mostrou ainda que grande parte dos homens esconde as finanças das esposas

Metade dos homens brasileiros reserva parte do seu dinheiro para gastar com amantes, as relações fora do casamento ou namoro. O dado foi revelado por uma pesquisa divulgada este mês pelo portal Gleeden, especializado em encontros extraconjugais.

A empresa ouviu quase 7 mil usuários do serviço, procurando mapear os perfis de infidelidade financeira de maridos e namorados na plataforma. Entre os homens ouvidos, 6% disseram que sempre reservam parte do seu dinheiro para as amantes; enquanto 44% revelaram fazer isso apenas às vezes.

O levantamento reportado pelo Estadão mostra também que 59% dos maridos escondem parte das finanças das esposas; já 23% guarda dinheiro vivo para gastar com a amante, isso para não usar cartões de crédito ou débito e deixar rastros.