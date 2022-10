Nas imagens, é possível ver que ela insiste em pegar a bolsa, por conta dos itens de trabalho que estavam dentro, quando é atingida pelo tiro

Uma médica de 41 anos foi hospitalizada após ter sido baleada no ombro durante uma tentativa de assalto em Santo André, São Paulo, nesta terça-feira (25). Vídeo compartilhado na internet mostra toda a ação dos bandidos, que tentaram levar o carro da mulher.

Ela aparece conversando com três assaltantes armados e insistindo para pegar a bolsa, por conta dos itens de trabalho que estavam dentro. As informações são do portal Metrópoles.

“Eu estava calma, conversando com eles, pedindo apenas minha bolsa por conta do meu material de trabalho, estava explicando que eles iam usar isso pra nada”, disse a vítima, em uma mensagem para amigas. Um dos disparos acertou o ombro da vítima, que se recupera do ferimento sem risco de vida. “O tiro entrou acima da clavícula direita, entrou e saiu. Fiz tomografia, aparentemente lesou apenas o músculo”, explica.

Após o ocorrido, os assaltantes desistiram de levar o carro da médica e correram até um veículo vermelho que aguardava na mesma rua e deu fuga para eles.