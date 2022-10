Era para ela estar a postos para pegar no batente novamente, mas a urna eletrônica furtada às vésperas do primeiro turno das eleições em Campo Grande ainda não foi recuperada, segundo informou a Polícia Federal, responsável pelas investigações do caso.

O episódio ocorreu na madrugada do dia 1° de outubro, quando um mesário dormia dentro de seu carro e foi surpreendido por bandidos que levaram o veículo e o equipamento eleitoral. À polícia a vítima contou que não se lembra exatamente o que teria acontecido no percurso de volta para a sua casa entre o Jardim Centro Oeste e o Aero Rancho.

Lembra apenas que estacionou na Rua da Divisão e dormiu depois de sair de um bar onde estava bebendo com amigos. Quando se deu conta, os assaltantes estavam roubando seus pertences. Ele tentou lutar, mas acabou fugindo a pé.

O carro foi encontrado pela Guarda Municipal no fim da tarde do mesmo dia. O fato não atrapalhou a votação do dia 2, pois o equipamento foi substituído.

A Polícia Federal não informou sobre o andamento da apuração, pois atrapalharia o andamento da investigação. Sobre a punição a quem comete este tipo de delito, não há especifidade. "O delito depende do enquadramento a ser interpretado pelo delegado e posteriormente pelo juiz", afirmou a PF em nota.

Distribuição – Na última segunda-feira (24) a Justiça Eleitoral iniciou a distribuição das urnas que serão usadas no próximo domingo (30), quando ocorre votação do segundo turno. O material é entregue aos presidentes de cada mesa receptora de votos.

Em Campo Grande foram preparadas 2.209 urnas de votação e 207 de contingência, totalizando 2.146 urnas eletrônicas. No Estado, foram preparadas 6.912 urnas de votação e 1.176 de contingência, totalizando 8.088 urnas.

Valores – Em novembro passado, 225 mil novas urnas começaram a ser produzidas para substituir os aparelhos mais velhos utilizados em todo o Brasil. Segundo o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) o preço unitário foi de U$ 985,85, à época o dólar estava cotado em R$ 4,18.

O orçamento foi feito com base na moeda estrangeira porque, embora seja fabricada no Brasil, a maioria dos componentes eletrônicos são importados de países asiáticos.