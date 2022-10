O objeto estava sendo utilizado na decoração da festa de aniversário da criança

Uma menina de um ano foi levada a uma unidade de saúde em Marabá, no sudeste do Pará, após engolir um prego. A criança passou quatro dias internada e precisou ser transferida para o Hospital Regional da cidade. O objeto estava sendo utilizado na decoração da festa de aniversário da criança. O caso aconteceu no último domingo (23). Com informações do site UOL.

O caso repercutiu nas redes sociais após a tia da menina informar que a família esperava uma resposta, se seria necessário aguardar que o objeto fosse expelido naturalmente do organismo, esperando que nenhum dos órgãos fosse danificado no processo, ou se a menina seria submetida a uma cirurgia para a remoção.

Ainda houve uma tentativa de remoção por endoscopia, porém o objeto desceu para o intestino e foi necessário fazer uma avaliação do quadro. Na última terça-feira (25), a criança foi encaminhada ao Hospital Regional de Marabá, onde um novo raio-x detectou que o objeto estaria descendo “de cabeça para baixo”, o que facilitaria a saída e diminuiria as chances de perfuração.

Já na quarta-feira (26), a criança expeliu o prego nas fezes, como era esperado pela equipe médica. No mesmo dia, a tia fez uma transmissão ao vivo da sobrinha para agradecer a mobilização em torno da menina, que está bem.