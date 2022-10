Uma menina de apenas três anos entrou com duas armas de fogo na creche municipal Adalgisa Boccacino Pinheiro de Fago, na cidade de Santo André, em São Paulo, nesta quinta-feira (27). As informações são do portal R7.

As armas, modelo garruchas, foram encontradas por uma professora na mochila da criança. A direção acionou a Guarda Civil Municipal (GCM) e os pais da menina. Apesar do susto, não houve nenhum incidente com as pistolas, que não estavam em condição de uso.

As aulas seguiram normalmente na escola. O caso foi encaminhado para o 6° Delegacia de Polícia de Santo André, que vai investigar como a criança teve acesso às armas.