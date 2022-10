Casal teria posto as garruchas na bolsa da filha após escola pedir que alunos levassem objetos antigos para uma atividade

Os pais da menina de 3 anos que levou duas armas para a creche municipal Adalgisa Boccacino Pinheiro de Fago, na cidade de Santo André, no ABC paulista, na quinta-feira (27), foram ouvidos pela polícia e, agora, são investigados.

De acordo com a corporação, as armas estavam em mau estado de conservação, desmuniciadas e sem aparente numeração. Os objetos foram apreendidos e encaminhados à perícia. Segundo guardas civis municipais que atenderam à ocorrência, a diretora da unidade chamou a corporação após ter encontrado as duas pistolas na bolsa da criança.

Criança teria levado as armas para apresentar em uma atividade

A escola havia combinado com os alunos uma atividade educacional para que elas levassem algum objeto antigo para ser apresentado em sala. Os pais da criança, que possuíam duas garruchas antigas e que não funcionam, decidiram pôr na bolsa os objetos para que fossem exibidos.

Quando as professoras verificaram a bolsa da menina e encontraram as armas, acionaram a direção da escola e chamaram os pais da aluna.

Em nota, as secretarias de Educação e de Segurança Cidadã de Santo André afirmaram que a professora da unidade educacional sempre olha o material dos alunos. A prefeitura disse ainda que os itens estão "sem condições de uso". Não houve nenhum incidente com as armas, e a rotina das crianças foi mantida.

O caso foi encaminhado ao 6° DP (Santo André). Além dos pais da menina, o Conselho Tutelar foi acionado.