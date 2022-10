Quarta parcela do auxílio foi paga no último dia 18 de outubro; quinta parcela foi antecipada e será paga uma semana antes do previsto no calendário inicial

O Benefício Emergencial aos Transportadores Autônomos de Cargas (BEM Caminhoneiro), também conhecido como Auxílio Caminhoneiro, teve sua quarta parcela paga no último dia 18 de outubro. O pagamento foi antecipado em outubro e também será em novembro e dezembro.

A mudança também antecipou o prazo para o envio da autodeclaração do Termo de Registro do Transportador Autônomo de Cargas (TAC). Para receber a 5ª parcela do benefício, no próximo mês, os trabalhadores precisarão enviar o documento até o dia 5 de novembro.

Quando vai ser paga a próxima parcela do Auxílio Caminhoneiro?

A quinta parcela do benefício foi antecipada pelo Governo Federal. O auxílio de R$ 1 mil será pago no dia 19 de novembro, uma semana antes do previsto no calendário inicial. Terão direito ao benefício os profissionais que enviarem a sua autodeclaração do TAC até a data limite.

O valor será depositado em uma conta poupança digital social, e o transportador terá 90 dias para sacar ou movimentar o depósito, que será recolhido pelo Tesouro Nacional após a data.