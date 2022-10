Um vídeo que mostra um caixão, com um corpo dentro, caindo de um carro funerário no meio da rua viralizou nas redes sociais nesta sexta-feira (28/10). O caso aconteceu durante essa madrugada, por volta das 3h30, em uma Avenida de Ribeirão Preto, em São Paulo. As imagens foram gravadas por um circuito de segurança.

Durante a gravação, é possível perceber que o motorista do veículo que transportava o caixão não percebeu que o objeto caiu na rua. Logo na sequência, um ônibus, que estava parado no cruzamento, quase passa em cima do corpo.

Com a tampa da urna funerária aberta, um homem se aproxima e acaba retirando o objeto do meio do caminho. Antes do vídeo acabar, é possível ver que o motorista do carro funerário ainda não havia voltado para buscar o corpo.