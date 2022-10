Polícia chegou a tentar negociar; aos agentes, ela confessou que matou o menino tampando a boca e o nariz dele com as mãos

Uma mulher de 43 anos matou o filho de 1 ano sufocado e ameaçou cometer suicídio na rua dos Dominicanos, no Jardim Santo André, no ABC paulista, na tarde de quinta-feira (27). O caso ocorreu no interior da casa em que morava com o filho.

A princípio, a Polícia Militar foi acionada para uma tentativa de suicídio, e os denunciantes informaram que havia cheiro muito forte de gás no local. Por essa razão, equipes dos bombeiros também se dirigiram ao endereço. A polícia tentou negociar por três horas com a mulher, que ficou todo o tempo ameaçando tirar a vida do filho e depois se matar.

De acordo com o capitão Pavão, do Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais), a mulher afirmava que a criança sofria abusos, e por essa razão ela queria dar fim a esse sofrimento. Ainda segundo o capitão, ela falava coisas sem sentido, que foram contestadas pelo pai da criança, que conversou com os policiais durante a negociação.

Os agentes pediam provas de que a criança estivesse viva, mas em nenhum momento foi ouvido nenhum barulho ou choro do menino. Por essa razão, a polícia decidiu invadir o local e retirar a criança.

O menino foi levado a uma ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), e a médica responsável pela unidade constatou que a morte havia ocorrido pelo menos três horas antes.

Após ser confrontada com a informação de que a criança estava morta, a mulher, segundo a polícia, acabou confessando que matou a criança sufocada, tapando sua boca e o nariz com as mãos até a criança desfalecer.

A mulher foi detida e levada para a delegacia. O caso foi encaminhado para registro no 6º DP (Santo André).