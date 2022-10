Caracterizada com o padrão visual da Polícia Civil do Estado de São Paulo, a minivan elétrica da BYD, o modelo D1 EV, foi entregue à corporação para ser avaliada pelas diversas unidade e divisões. Cedido na cor preta, o veículo chegou equipado para o trabalho policial com sinalizadores, sirene, leds estreboscópicos e uma cela no porta-malas.

Disponível para venda jurídica, a ideia é de que a minivan possa ter sua usabilidade testada no dia a dia da Polícia Civil. Naturalmente, na avaliação de um carro elétrico serão considerados outros diferenciais, como economia de combustível, peças de reposição mais baratas e redução na emissão de poluentes.

O modelo vai passar por uma bateria de testes em diferentes divisões da corporação. A operação contará ainda com um carregador tipo 2 de 7 kW instalado pela BYD na Divisão de Transportes da corporação, facilitando o carregamento das viaturas. O tempo de recarga rápida das baterias até 80%, por sua vez, é estimado em 35 minutos.

“O BYD D1 EV é prova de nosso envolvimento com a mudança de cultura do mercado, sobretudo das empresas e corporações, que cada vez mais utilizam modelos sustentáveis. Nesse aspecto, a Polícia Civil de São Paulo inicia um trabalho pioneiro com veículos elétricos”, disse Henrique Antunes, diretor de vendas da BYD Brasil.

Mais detalhes sobre o BYD D1 EV

Com carroceria no estilo de minivan, o BYD D1 conta com algumas características interessantes. Uma delas é a porta traseira corrediça na traseira direita, que facilita a entrada e saída de passageiros. Suas medidas são: 4.390 mm de comprimento, 1.650 mm de altura e 1.850 mm de largura, e 2.800 mm de distância entre eixos.

O carro possui o equivalente a 130 cavalos de potência e seu motor elétrico gera 18,3 kgfm de torque. Com uma bateria de 53 kWh, a autonomia é de até 371 km por carga. A aceleração de 0 a 100 km/h se dá em 14 segundos e a velocidade máxima é de 130 km/h.

Carro de aplicativo?

O modelo foi desenvolvido para motoristas de aplicativo com o apoio da Didi, a dona da ’99’ que presta serviços na área de transporte urbano na China. O BYD D1 dispõe ainda de acendimento automático dos faróis, ar-condicionado ‘Dual Zone’, partida por botão e entradas USB.

No interior, o veículo vem equipado com uma central digital de 10,1” e algumas funções de assistência ao motorista, como controlador de velocidade adaptativo, freio de estacionamento eletrônico, frenagem automática de emergência e alerta de saída de faixa.