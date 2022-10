A rocha galáctica tem um tamanho de um arranha-céu. A velocidade dessa passagem do asteroide pela terra será de 84,5 mil km/h, cerca de 68 vezes a velocidade do som

A Nasa, Agência Espacial Americana, vem monitorando a trajetória perigosa do asteroide 2022 RM4, que passará pela frente da Terra. A rocha galáctica tem um tamanho de um arranha-céu. Apesar da distância - cerca de 2,3 milhões de quilômetros – para os padrões cósmicos, essa é uma margem muito pequena e, por isso, o asteroide poderá ser visto.

A data estipulada pelos pesquisadores será no dia 1º de novembro. A velocidade do asteroide será de 84,5 mil km/h, cerca de 68 vezes a velocidade do som. A massa da rocha é de 330 por 740 metros, é o equivalente a 20 Cristos Redentores.

Vale reforçar que existem especificações consideradas seguras quando o assunto é corpo celeste. Isso porque, ao colidir com qualquer outro objeto ou a força gravitacional podem alterar a rota. Segundo a Nasa, asteroide com essas dimensões poderia gerar trágicas consequências para a Terra. Qualquer corpo celeste com dimensão mínima de 140 metros e distância de até 7,5 milhões de km da Terra são classificados pela Nasa como "potencialmente perigosos".

De acordo com o site EarthSky, o asteroide 2022 RM4 foi identificado há muito pouco tempo, pelo observatório do Havaí, no dia 12 de setembro. Houve, inicialmente, um alerta de risco potencial de colisão com a Terra. Mas, assim que os cientistas realizaram um novo cálculo da trajetória, essa possibilidade foi descartada.

Como acompanhar o asteroide 2022 RM4?

O asteroide 2022 RM4 será visível com ajuda de telescópios. No Brasil, o ponto máximo será às 15h32 (horário de Brasília). Quem preferir, pode acompanhar remotamente, no site The Virtual Telescope Project, a início a partir das 14h.