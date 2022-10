Duas pessoas foram presas, na tarde deste sábado (29), véspera do segundo turno, no km 591 da BR-158, em Redenção, sudeste do Pará, suspeitas de crime eleitoral. Com elas, foram apreendidas mais de R$ 3 mil em espécie, além de material de campanha.

A prisão ocorreu durante abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na rodovia a um veículo. Durante os procedimentos de fiscalização, foram encontrados diversos materiais de campanha e aproximadamente R$ 3.740,00 em espécie. Segundo a PRF, esse dinheiro não foi declarado e seria possivelmente utilizado em campanha eleitoral.

Diante dos fatos, o condutor do veículo e o passageiro foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia Federal de Redenção (PA), para que sejam tomadas as medidas cabíveis, em tese, por crime eleitoral.