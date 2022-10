Moradores relatam congestionamento em trechos da BR-163

Trechos da BR-163, em Mato Grosso do Sul, estão interditados por manifestantes desde a noite de domingo (30), após o fim do resultado eleitoral. Moradores relatam congestionamento em diversos pontos.

De acordo com condutores, há bloqueio no km 550 com 50 manifestantes, em Bandeirantes; no km 614 com aproximadamente 100 pessoas, São Gabriel do Oeste; no 579 km, com 30 manifestantes de Rio Verde de Mato Grosso.

Em Campo Grande, caminhões também bloqueiam o trecho da saída para Cuiabá, próximo ao shopping Bosque dos Ipês, na MS-040, no km 60, próximo das Três Barras. Segundo caminhoneiros, todas as saídas estão com interdições.