Historicamente, candidatos à presidência do Partido dos Trabalhadores (PT) triunfam no Nordeste com percentuais altos. Neste ano, Lula obteve 69,34% dos votos válidos, contra 30,66% de Bolsonaro. O Sul foi a região na qual o candidato do PL foi melhor: chegou a 61,84%.

Eleito presidente da República neste domingo (30) com 50,9% dos votos válidos, na disputa mais acirrada desde 1989, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu seu adversário Jair Bolsonaro (PL) apenas no Nordeste.