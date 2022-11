Joinville começa a ganhar decoração natalina na região central; confira imagens

A cidade de Joinville, no Norte de Santa Catarina, começa a ganhar contornos natalinos. A Vila do Papai Noel está sendo montada na Praça Dario Salles, na região central. Este ano, a vila contará com opções de itens natalinos em casinhas decoradas, novas e cheias de charme.

É também nesse endereço que será instalada a Casa do Papai Noel. Todas as atrações estarão disponíveis para a comunidade a partir da abertura do Natal, no dia 20 de novembro. Serão 14 casas de madeira, maiores do que as do ano passado, que receberão decoração com temas de Natal para comercializar produtos artesanais feitos em Joinville, como doces e chocolates.

A Praça Dario Salles também vai ser o endereço do Papai Noel. Com 55 metros quadrados, neste ano, o Bom Velhinho vai receber as crianças no interior da casa, em um ambiente climatizado. As outras unidades terão entre 6 e 9 metros quadrados. As atrações nas praças estarão abertas para o público das 17h às 22h, durante a semana, e das 15h às 23h, nos finais de semana.

O Centro de Joinville será transformado em uma grande área aberta com temática natalina. Este ano, o Natal terá ainda mais atrações nas praças. A iluminação nas praças começou a ser instalada na semana passada e já pode ser vista inclusive na Rua das Palmeiras, onde foram colocadas figuras de anjos. A decoração natalina ficará montada até o dia 6 de janeiro de 2023.

As atrações do Natal incluem também musical, concursos, decoração, feiras e gastronomia. O evento é organizado pela Prefeitura de Joinville, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo (Secult), e pelo Instituto Natal de Joinville.