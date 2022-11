O irmão da vítima e filho da agressora foi quem ligou para a polícia; a mulher foi presa e responderá por lesão corporal qualificada

Uma adolescente de 16 anos foi espancada pela própria mãe, que tem 40 anos, após se recusar a comer um lanche, na madrugada desta terça-feira (1). A Polícia Militar foi acionada pelo irmão da vítima, que relatou as agressões com socos. A mulher foi presa na residência onde a família mora, localizada em Cariacica, no Espírito Santo.

A Polícia Militar relatou que, ao chegar na residência, encontrou a adolescente chorando, com fortes dores de cabeça e o rosto inchado. Em exames, foi constatado um corte na boca da jovem.

A mãe foi presa e encaminhada para a Delegacia de Plantão Especializado da Mulher, na capital do estado, com arranhões no peito e a mão inchada. Ela responderá por lesão corporal qualificada, na forma da Lei Maria da Penha, e está detida no Centro Prisional Feminino de Cariacica.