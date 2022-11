Turista acessou local proibido, junto de um grupo, e não resistiu a um traumatismo craniano grave

Um turista brasileiro morreu após ser atingido por um bloco de gelo em uma caverna na região de Ushuaia, na Argentina, na quarta-feira, 2. O acidente aconteceu em uma área com acesso proibido, chamada "Cueva de Jimbo", que fica dentro do parque nacional da Terra do Fogo.

Um grupo de resgate que atua na região alertou pelas redes sociais que o acesso à caverna é proibido devido ao risco de queda de gelo, e que a situação é indicada em um painel próximo à entrada.

O relato da Comissão de Auxílio Ushuaia revela que o resgate do corpo do turista brasileiro levou mais de 10 horas e precisou de 40 brigadistas. O caso aconteceu por volta das 16 horas no horário local, quando a comissão foi alertada de que uma pessoa havia sofrido um grave traumatismo craniano, e estava em uma situação muito delicada.

A brigada chegou no local por volta das 19h30, e a vítima já estava sem vida. Foi iniciado o protocolo para retirar o corpo e descê-lo para a base. A evacuação contou com 15 viaturas e 40 pessoas de diferentes instituições, que deram apoio também aos acompanhantes da vítima e aos outros turistas.

Por volta das 2h30 da madrugada desta quinta-feira, 3, a vítima, os acompanhantes e brigadistas chegaram à base de operações, e o resgate foi finalizado.