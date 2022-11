Câmeras de segurança flagraram uma mulher quebrando caixas eletrônicos de uma agência bancária, localizada em Santo Antônio de Jesus, na Bahia. A ação ocorreu na manhã da última quarta-feira, 2 de novembro. Segundo a Polícia Civil, a mulher quebrou os aparelhos porque não conseguiu sacar seu dinheiro.

No vídeo, é possível ver a mulher quebrando diversos caixas eletrônicos com uma pedra. Segundo a TV Bahia, ela foi encontrada posteriormente e foi constatado que possui transtornos mentais. O responsável pela agência bancária do Bradesco foi acionado e realizou a perícia nos equipamentos. Veja o vídeo:

Foram destruídos 15 caixas eletrônicos, que ficarão sem funcionar até serem substituídos. Clientes que estavam no local no momento da ação da mulher saíram assustados do local.