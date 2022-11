Em outubro, ele deixou a cadeia por decisão da Justiça no processo referente ao crime de armazenamento de pornografia infantil

O MP-RJ (Ministério Público do Rio de Janeiro) denunciou o ator José Dumont, de 72 anos, pelo crime de estupro de vulnerável e pediu à Justiça novamente que ele seja preso.

O requerimento foi feito após o delegado Marcello Maia, da DCAV (Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima), indiciar o ator na investigação que apurava as denúncias de abuso contra um menor de 12 anos. Segundo a polícia, câmeras de vigilância flagraram investidas com beijos na boca e carícias íntimas.

Durante as diligências, em setembro, José Dumont foi preso em flagrante por armazenar imagens de pornografia infantil no celular e no computador. Segundo informações da Record TV, ele chegou a alegar que o conteúdo se tratava de um estudo sobre o tema.

No entanto, em outubro, José Dumont deixou a cadeia, com monitoramento eletrônico, após a Justiça considerar que não cabia a determinação de prisão preventiva (sem prazo) no crime pelo qual o ator está sendo processado.