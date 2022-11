Pilotos da Azul e TAM se surpreenderam na noite desse sábado (5) com luzes não identificadas no céu de Porto Alegre (RS). O caso foi registrado por volta das 23 horas, pela Central de Controle do Aeroporto salgado Filho.

A equipe do aeroporto informou que não se tratava de outras aeronaves. Os pilotos, em diálogo com a controladora de tráfego aéreo, relatam que são três luzes azuis em "espiral" que giravam bem forte, além de estarem piscando.

"São três luzes giram em espiral entre elas aqui bem forte. [...] olha, a gente estava no nível de 38 mil pés e elas estavam bem mais altas que a gente e na nossa proa durante o voo todo", relata um comandante.

A controladora afirmou que outras pessoas também avistaram as luzes, mas que elas não seriam um impeditivo para aproximação com a pista e a realização do pouso. (Com informações Metrópoles)