Em boletim divulgado no início da tarde deste domingo (6), por volta das 13 horas, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que todas as rodovias federais do Brasil estão livres de bloqueios, com fluxo de veículos seguindo normalmente. Apenas uma interdição parcial ainda estava sendo registrada no Pará, no km 110 da na BR-163, à altura de Cachoeira da Serra, distrito de Altamira, no sudoeste do Estado. Nesse local, o fluxo de veículos está parcialmente interrompido.

Neste domingo (6), completou uma semana desde que as primeiras rodovias começaram a ser bloqueadas, logo após o resultado do segundo turno das eleições no País, no último dia 30 de setembro. Segundo a PRF, desde que as operações tiveram início, foram desfeitas 1.023 manifestações em rodovias federais brasileiras, com 6.231 autuações e quase R$ 15 milhões em multas aplicadas.

O único bloqueio parcial que ainda persistia, segundo a PRF, era o localizado no km 110 da BR-163, próximo a Cachoeira da Serra, distrito de Altamira, no Pará. A BR-163 figurou, desde o início desses movimentos, como um dos pontos preferenciais dos bloqueios, talvez pelo seu tamanho e importância: com mais de 3,5 mil km de extensão, ela liga o Sul ao Norte do Brasil.

De acordo com o boletim da PRF, até o sábado (5), o Brasil ainda contava com três bloqueios parciais: no km 1176 da BR-364, à altura de Campos de Júlio (MT); no km 487 da BR-174, à altura de Comodoro (MT) e o do km 110 da BR-163, à altura de Cachoeira da Serra (PA). Este último foi o que persistiu e apareceu no boletim deste domingo (6) como o único bloqueio ainda registrado em todo o País, de maneira parcial.